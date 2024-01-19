السنغال تواصل عروضها القوية وتضرب الكاميرون بثلاثية

واصل منتخب السنغال عروضه القوية بعد تجاوزه عقبة منافسه منتخب الكاميرون القوي بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الجمعة على ملعب شارليس كونان باني، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا ساحل العاج.