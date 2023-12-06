تحتضنه جدة.. موطن الأحداث الرياضية العالمية على بُعد أسابيع قليلة من استضافة منتدى كرة القدم العالمية

تستعدّ المملكة العربية السعودية لاستضافة منتدى كرة القدم العالمية للنسخة الثانية من 12 - 13 ديسمبر 2023، في مدينة جدة؛ حيث تستضيف المملكة صناع القرار من مختلف الأندية والدوريات والاتحادات والعلامات التجارية المرتبطة بالرياضة؛ وذلك في تعاون يسعى إلى تشكيل مستقبل كرة القدم، ومن المقرَّر أن يجتمع خلالها صناع القرار الرئيسيون في كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقّع أن يتجاوز عدد الحضور للمنتدى "1200" شخص مشارك في المنتدى.
ستتمّ استضافة منتدى العالم لكرة القدم في المملكة العربية السعودية لمدة خمس نسخ متتالية في مدينة جدة، مُبرزًا بذلك التأثيرَ المستمرّ للمملكة كقوة رياضية عالمية، ومدى قدرة المملكة على استضافة العديد من الأحداث الرياضية بنجاح.
يحظى منتدى العالم لكرة القدم بدعم وزارة الرياضة السعودية، والاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة السعودي للمحترفين، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ويهدف منتدى العالم لكرة القدم إلى توحيد جميع الفاعلين الرئيسيين لتعزيز النمو والتعاون في صناعة كرة القدم؛ حيث من المقرر أن يصبح المنتدى حدثًا رياضيًّا ثابتًا في روزنامة كرة القدم العالمية.
منذ إطلاق المنتدى في عام 2016، نجح منتدى العالم لكرة القدم في جذب أكثر من "24" ألفًا من الحاضرين عبر 18 حدثًا، بالإضافة إلى بناء مجتمع عالمي يضمّ أكثرَ من 100 ألف تنفيذي في صناعة الرياضة عبر منصاته الرقمية.
وشاركت في هذا الحدث أسماءُ بارزة في الصناعة؛ مثل "جياني إنفانتينو، فاطمة سامورا، رونالدو نازاريو، صاموئيل إيتو، بيتر مور، كارلو نهرا، وسيندي بارلو-كون؛ مما يبرز أهمية الحدث في المشهد العالمي لكرة القدم.
النسخة الثانية للمنتدى ستُعقد بالتزامن من بطولة كأس العالم للأندية؛ حيث سيتضمّن الحدث أكثر من "130" متحدثًا يأتي من ضمنهم:
أورنيلا ديزيري بيليا - مدير العلاقات وتطوير كرة القدم المحترفة، الفيفا.
كارلو نهرا – مدير العمليات في دوري روشن السعودي.
الدكتورة نادية نديم – لاعبة كرة القدم المحترفة وسفيرة اليونسكو.
الوليد المهيدب – مدير الإعلام والاتصال، نادي النصر.
إيريك أبيدال - مستشار، إل تي تي للرياضة.
داتو ويندسور جون - الأمين العام، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
رالف رايشارت – الرئيس التنفيذي، مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
محمد يونس - حائز على جائزة نوبل للسلام، وشريك مؤسس لمركز يونس للرياضة.
يأتي قرار استضافة منتدى العالم لكرة القدم في المملكة العربية السعودية ليبرز دور السعودية في صناعة القرار الرياضي عالميًّا؛ فقد نجحت المملكة باستضافة كأس آسيا 2027، وكأس العالم للأندية 2023؛ حيث أصبحت السعودية أيضًا مطمحًا لنجوم كرة القدم؛ مثل "كريستيانو رونالدو، ونيمار، وكريم بنزيما"، والعديد من النجوم العالميين. وبالإضافة إلى ذلك فإن المملكة أصبحت قريبة جدًّا من استضافة الحدث العالمي الكبير كأس العالم للمنتخبات لعام 2034، وفي نطاق رياضي آخر من المقرّر أن تستضيف المملكة كأس العالم للرياضات الإلكترونية سنويًّا اعتبارًا من عام 2024.