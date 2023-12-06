تحتضنه جدة.. موطن الأحداث الرياضية العالمية على بُعد أسابيع قليلة من استضافة منتدى كرة القدم العالمية

يأتي قرار استضافة منتدى العالم لكرة القدم في المملكة العربية السعودية ليبرز دور السعودية في صناعة القرار الرياضي عالميًّا؛ فقد نجحت المملكة باستضافة كأس آسيا 2027، وكأس العالم للأندية 2023؛ حيث أصبحت السعودية أيضًا مطمحًا لنجوم كرة القدم؛ مثل "كريستيانو رونالدو، ونيمار، وكريم بنزيما"، والعديد من النجوم العالميين. وبالإضافة إلى ذلك فإن المملكة أصبحت قريبة جدًّا من استضافة الحدث العالمي الكبير كأس العالم للمنتخبات لعام 2034، وفي نطاق رياضي آخر من المقرّر أن تستضيف المملكة كأس العالم للرياضات الإلكترونية سنويًّا اعتبارًا من عام 2024.