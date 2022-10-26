الاتحاد العربي للهجن يدشن هويته الجديدة على تويتر

وضمَّت عضوية مجلس الإدارة كلًّا من: علي محمد المري من اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي بصفته نائبًا للرئيس عن قارة آسيا، ورئيس الاتحاد السوداني للهجن سعد عثمان العمدة بصفته نائبًا للرئيس عن قارة أفريقيا، وعيد حمدان حسن رئيس الاتحاد المصري للهجن، وعلي محمد بخيت العقيلات من لجنة رياضة الهجن الأردنية، فيما عيّن مجلس الإدارة المهندس محمود سليمان البلوي المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للهجن أمينًا عامًّا للاتحاد العربي للهجن.