"مانشيني" يواجه الإعلام للحديث عن مواجهة قرغيزستان

وكان المنتخب السعودي قد تغلب على عُمان 2-1 يوم الثلاثاء الماضي على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في كأس آسيا AFC قطر 2023.

ويخوض الأخضر السعودي مواجهته الثانية، يوم الأحد المقبل، على استاد أحمد بن علي بمدينة الريان؛ من أجل انتزاع بطاقة الترشح إلى دور الـ 16 من البطولة القارية.