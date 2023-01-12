رياضة

ضمن مباريات الجولة 13 من دوري روشن.. إثارة "ديربي الجنوب" تجمع أبها وضمك.. والخليج يستضيف الوحدة

ضمن مباريات الجولة 13 من دوري روشن.. إثارة "ديربي الجنوب" تجمع أبها وضمك.. والخليج يستضيف الوحدة
أحمد سرور
أحمد سرور

تستكمل الجمعة، منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين بمواجهتين ، لعل أهمها "ديربي الجنوب" الذي يجمع أبها وضمك، في قمة مرتقبة.

أبها - ضمك

في "ديربي الجنوب" يواجه أبها (العاشر - 16 نقطة) نظيره ضمك (السابع - 18 نقطة)، وذلك عند الساعة 3:30 عصرًا، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

قمة منتظرة تجمع فرسان الجنوب، من المتوقع أن تحظى بحضور جماهيري كبير لمساندة الفريقين، كما أن فارق النقطتين يشعل المواجهة للبقاء في مناطق الدفء.

الخليج - الوحدة

يحل الوحدة (الثاني عشر - 12 نقطة) ضيفًا مزعجًا على نظيره الخليج (الخامس عشر - 7 نقاط)، عند السادسة مساءً، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

لقاء صعب للوحدة، لأن الخليج يلعب أمامه مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور ، كما أنه (أي الخليج) يسعى بكل قوة إلى الهرب من شبح ذيل مؤخرة ترتيب فرق الدوري.

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