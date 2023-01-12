ضمن مباريات الجولة 13 من دوري روشن.. إثارة "ديربي الجنوب" تجمع أبها وضمك.. والخليج يستضيف الوحدة

يحل الوحدة (الثاني عشر - 12 نقطة) ضيفًا مزعجًا على نظيره الخليج (الخامس عشر - 7 نقاط)، عند السادسة مساءً، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.