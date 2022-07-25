الأخضر الشاب يواجه العراق في ختام دور مجموعات كأس العرب

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا غدًا الثلاثاء مباراته ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب في أبها.
ويستضيف "الأخضر" منتخب العراق في تمام الخامسة مساءً، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية متنوعة.
يُذكر أن "الأخضر" يتصدر مجموعته الأولى برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على منتخب موريتانيا بنتيجة 2-0 في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العرب.