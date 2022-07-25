الأخضر الشاب يواجه العراق في ختام دور مجموعات كأس العرب

ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية متنوعة.