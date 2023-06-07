ميسي يعلن انتقاله إلى إنتر ميامي

وقال ميسي لصحيفتي "دياريو سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين: لقد قررت أن أذهب إلى ميامي، ليس لدي صفقة مختومة بنسبة 100 في المئة وربما هناك شيء متبق للعمل عليه، لكننا قررنا مواصلة طريقنا هناك.