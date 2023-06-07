ميسي يعلن انتقاله إلى إنتر ميامي

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سينتقل إلى نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وذلك في مقابلة مع وسائل إعلام إسبانية الأربعاء.
وقال ميسي لصحيفتي "دياريو سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين: لقد قررت أن أذهب إلى ميامي، ليس لدي صفقة مختومة بنسبة 100 في المئة وربما هناك شيء متبق للعمل عليه، لكننا قررنا مواصلة طريقنا هناك.
و سيلعب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم المقبل بقميص إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.
وبذلك يكون اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية في 7 مناسبات قد رفض عرض الهلال المقدر بمليار يورو في موسمين وفضل كذلك عدم انتظار أن يحل نادي برشلونة مشاكله المالية.
و كشفت وسائل إعلام إسبانية أن عرض الفريق الأمريكي يصل إلى 54 مليون دولار في الموسم .