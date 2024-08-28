على سبيل الإعارة .. التعاون يضم اللاعب الفنزويلي "رينيه ريفاس"

أنهى التعاون إجراءات التوقيع مع اللاعب الفنزويلي رينيه ريفاس على سبيل الإعارة مع أفضلية الشراء قادمًا من نادي كاراكاس الفنزويلي.
ويجيد ريفاس "21 عامًا" اللعب في مركز الظهير الأيسر، وتقدر القيمة السوقية للاعب في موقع "ترانسفير ماركت" بـ330 ألف يورو.
ولعب ريفاس 95 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، وجميعها مع ناديه الفنزويلي، كما مثّل منتخب بلاده تحت 21 عامًا في مباراة واحدة، ومع فريق تحت 20 عامًا في 11.
وتعد صفقة اللاعب الفنزويلي، تاسع الصفقات التي تبرمها إدارة التعاون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن تعاقدت مع : سلطان مندش، ومحمد الكويكبي، ومتعب المفرج، وسلطان الفرحان، وفهد الجميعة، وفلافيو دا سيلفا، وعبد القدوس عطية، وفيصل فجر.