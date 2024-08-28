على سبيل الإعارة .. التعاون يضم اللاعب الفنزويلي "رينيه ريفاس"

وتعد صفقة اللاعب الفنزويلي، تاسع الصفقات التي تبرمها إدارة التعاون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن تعاقدت مع : سلطان مندش، ومحمد الكويكبي، ومتعب المفرج، وسلطان الفرحان، وفهد الجميعة، وفلافيو دا سيلفا، وعبد القدوس عطية، وفيصل فجر.