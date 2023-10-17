رقم قياسي جديد لـ"رونالدو".. "نجم النصر" يتصدر هدافي العالم في 2023

وأضافت الصحيفة: "كريستيانو لا يتعب أبدًا من زيادة أرقامه في كرة القدم العالمية، فقد سجل هدفين للمنتخب البرتغالي أمام البوسنة والهرسك، في تصفيات كأس أوروبا، ووصل إلى 40 هدفًا في عام 2023، ليصبح أكبر هدافي العام على هذا الكوكب".