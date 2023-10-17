رقم قياسي جديد لـ"رونالدو".. "نجم النصر" يتصدر هدافي العالم في 2023

أشادت صحف ومواقع عالمية متعددة بنجم النصر، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الأداء المميز له مع منتخب بلاده، وتصدره قائمة هدافي العالم برصيد 40 هدفًا.
ونجح رونالدو أمس في تسجيل هدفين من أصل 5 أهداف دون مقابل، لمنتخب بلاده في مباراة فريقه الودية أمام منتخب البوسنة والهرسك، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وقالت صحيفة "footmercato" الفرنسية: "رقم قياسي جديد لكريستيانو رونالدو، بفضل ثنائيةٍ سجّلها في مرمى البوسنة والهرسك.. أصبح لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق والنصر السعودي الحالي أول لاعب أوروبي في التاريخ يسجل إجمالي 9 أهداف للمنتخب الوطني بعمر الـ38 سنة".
وكتبت صحيفة "TNT Sports": "رونالدو يسجل هدفين للبرتغال ويصبح هداف العالم هذا العام، بعد أن هز النجمُ الشباكَ أمام البوسنة والهرسك بهدفين، ويتفوق على إيرلينج هالاند".
وأضافت الصحيفة: "كريستيانو لا يتعب أبدًا من زيادة أرقامه في كرة القدم العالمية، فقد سجل هدفين للمنتخب البرتغالي أمام البوسنة والهرسك، في تصفيات كأس أوروبا، ووصل إلى 40 هدفًا في عام 2023، ليصبح أكبر هدافي العام على هذا الكوكب".
وعلق موقع "infobae" الإسباني: "كريستيانو رونالدو، صاحب الـ38 عامًا، يواصل تحطيم الشباك؛ فقد سجل هدفين قاد بهما منتخب بلاده (البرتغال) للفوز على البوسنة، ليتأهل المنتخب البرتغالي بالفعل ويحصل على نتيجة مثالية، بينما يواصل هدافهم صناعة التاريخ بأرقام مبهرة".
وقالت صحيفة "daily mail": "رونالدو يحرز هدفين في فوز البرتغال الساحق على البوسنة بخماسية، ليتصدر قائمة هدافي العالم، فقد أصبح كريستيانو هداف كرة القدم العالمية لعام 2023 بعد أن سجل هدفه الأربعين هذا العام".