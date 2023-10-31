أمير تبوك يتسلّم شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023

وتجوّلت مسيرة الشعلة في العديد من المواقع في منطقة تبوك، وسط حفاوة كبيرة من أفراد المجتمع؛ للاحتفاء بهذه المسيرة والتعبير عن دعمهم للحدث الوطني الكبير، وأكملت الجولة زيارتها لأربعة مواقع في المنطقة؛ وهي: جامعة تبوك، وبوابة تبوك، ومنتزه الأمير فهد بن سلطان، وإمارة تبوك، وذلك بمشاركة عدد من الرياضيين والمواطنين في الحدث الرياضي الكبير.