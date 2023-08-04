كوليبالي: سعيد بالوصول للدور ربع النهائي بطولة الملك سلمان.. أتطلع لتحقيق اللقب

وأضاف: نواجه منافسًا قويًا وحامل لقب الدوري السعودي ويملك لاعبين مميزين؛ ولكن نحن فريق طموح كعادته وسنسعى لتحقيق هدفنا، هناك اختلافًا كبيرًا بين الفريقين في الموسم الماضي والحالي، وفريقنا ما زال يتطور خطوة بخطوة للوصول لمرحلة ترضينا جميعًا.