كوليبالي: سعيد بالوصول للدور ربع النهائي بطولة الملك سلمان.. أتطلع لتحقيق اللقب

أكد السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال سعادته بالمشاركة في بطولة الملك سلمان للأندية العربية، مشيراً أنه يتطلع مع فريقه لتحقيق لقب البطولة.
وقال كوليبالي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الاتحاد يوم غد السبت، ضمن دور ربع نهائي البطولة، سعيد جدًا بالوصول للدور ربع النهائي من البطولة، وسعيد جدًا للجماهير وللفريق؛ وذلك بعد البداية الصعبة .
وأضاف: نواجه منافسًا قويًا وحامل لقب الدوري السعودي ويملك لاعبين مميزين؛ ولكن نحن فريق طموح كعادته وسنسعى لتحقيق هدفنا، هناك اختلافًا كبيرًا بين الفريقين في الموسم الماضي والحالي، وفريقنا ما زال يتطور خطوة بخطوة للوصول لمرحلة ترضينا جميعًا.
وتابع: أنا سعيد جدًا بالمشاركة في البطولة وبمشاركة أندية على مستوى عالٍ، وسعيد كذلك بالتنظيم العالي، وهي خطوة مميزة لنا كلاعبين أجانب جدد لبدايتنا في البطولات، ونتطلع إلى تحقيق البطولة.