دوري أبطال آسيا 2023-2024.. الفيحاء يخسر من أمام آهال التركماني

خسر فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، في حضوره الأول على المستوى القاري من أمام مضيفه آهال التركماني 1/0، اليوم الثلاثاء، على ملعب متعدد الأغراض في عشق أباد، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2023-2024.