دوري أبطال آسيا 2023-2024.. الفيحاء يخسر من أمام آهال التركماني

خسر فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، في حضوره الأول على المستوى القاري من أمام مضيفه آهال التركماني 1/0، اليوم الثلاثاء، على ملعب متعدد الأغراض في عشق أباد، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
يدين الفريق التركماني بالفضل إلى قائد الفريق إيلمان تاغاييف صاحب هدف الانتصار الوحيد والذي سجله من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء وذلك عند الدقيقة 51 من زمن الشوط الأول.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 3 أكتوبر المقبل حيث يلتقي العين مع آهال في العين والفيحاء مع باختاكور في الرياض.
بهذه النتائج تصدر فريق العين الإماراتي صدارة المجموعة بـ3نقاط يليه آهال التركماني بذات عدد النقاط بالمركز الثاني وحل الفيحاء ثالثاً بدون أي نقطة فيما احتل فريق باختاكور الأوزبكي المركز الرابع بدون أي نقطة.