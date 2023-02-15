دوري روشن السعودي.. "الاتحاد" أمام "الاتفاق" و "الطائي" في مواجهة "العدالة"

تستكمل غداً الخميس باقي مباريات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين حيث تقام مباراتان على النحو التالي:
تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
يدخل الطائي المباراة ولديه 21 نقطة ويحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يأتي العدالة بالمركز الـ15 (قبل الأخير) ولديه 9 نقاط.
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ8.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام .
يشارك الاتحاد باللقاء وهو بالمركز الثالث ويمتلك 37 نقطة، في حين يحتل الاتفاق المركز العاشر ويمتلك 19 نقطة.