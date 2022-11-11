رينارد يعلن قائمة الأخضر المشاركة في كأس العالم 2022

الوسط: سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، محمد كنو، عبدالرحمن العبود، سامي النجعي، هتان باهبري، ناصر الدوسري، علي الحسن، رياض شراحيلي وعبدالله عطيف.