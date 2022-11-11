رينارد يعلن قائمة الأخضر المشاركة في كأس العالم 2022

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي "إيرفي رينارد" قائمة الأخضر النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر الجاري.
وشهدت لائحة "إيرفي رينارد" 26 لاعبًا، سيشاركون في كأس العالم FIFA قطر 2022، هم مزيج بين عناصر الخبرة والشباب.
ولم تشهد قائمة منتخب السعودية مفاجآت كبيرة في ظل وجود سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني، والعديد من نجوم الأخضر.
فيما استبعد "إيرفي رينارد" من القائمة النهائية كلاً من: نواف العابد، أيمن يحيى، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، أحمد بامسعود، أمين بخاري وزكريا هوساوي.
حراس المرمى: محمد العويس، محمد اليامي ونواف العقيدي.
الدفاع: سلطان الغنام، محمد البريك، عبدالإله العمري، علي البليهي، عبدالله مادو، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد وياسر الشهراني.
الوسط: سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، محمد كنو، عبدالرحمن العبود، سامي النجعي، هتان باهبري، ناصر الدوسري، علي الحسن، رياض شراحيلي وعبدالله عطيف.
الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، هيثم عسيري وفهد المولد.
وسيلعب المنتخب السعودي في كأس العالم FIFA قطر 2022™ ضمن المجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.