أمير تبوك يهنئ الهلال بفوزه على فلامنغو وتأهله لنهائي كأس العالم للأندية

هنأ الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك نادي الهلال، بمناسبة تأهل فريق كرة القدم بالنادي لنهائي كأس العالم للأندية عقب فوزه على نادي فلامنغو البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022.
وتفصيلاً، جاء ذلك في اتصال هاتفي برئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل، حيث بارك أمير منطقة تبوك لهم هذا الإنجاز، عادًا هذا الإنجاز التاريخي بالمفخرة للكرة السعودية عامة ولنادي الهلال خاصة.
وعبّر أمير تبوك عن سروره وتهنئته لأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي والجهاز الفني والإداري واللاعبين، مشيدًا بالعمل المميز الذي قامت به الإدارة والذي يأتي تجسيدًا للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد - حفظهما الله - متمنيًا سموه لهم مزيد التوفيق .
ومن جهة أخرى، أعرب فهد بن نافل رئيس نادي الهلال عن شكره للأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على هذه التهنئة الذي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي من أمير منطقة تبوك.