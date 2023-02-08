أمير تبوك يهنئ الهلال بفوزه على فلامنغو وتأهله لنهائي كأس العالم للأندية

وتفصيلاً، جاء ذلك في اتصال هاتفي برئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل، حيث بارك أمير منطقة تبوك لهم هذا الإنجاز، عادًا هذا الإنجاز التاريخي بالمفخرة للكرة السعودية عامة ولنادي الهلال خاصة.