سادس أيام النصر في البرتغال.. حصة تدريبية ومحاضرة فنية

ويستمر معسكر النصر في البرتغال حتى 20 يوليو، على أن يغادر بعدها إلى اليابان للمشاركة في بطولة تجريبية، يخوض خلالها مباراتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، ضمن برنامج تحضيراته للموسم الرياضي المقبل.