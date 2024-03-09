اتحاد القدم يقرر: 25 لاعبًا للفريق الأول في دوري روشن بدلًا من 30

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن تقليص قائمة الفريق الأول لكل الأندية في أندية دوري روشن من 30 إلى 25 لاعبًا.
وأوضح اتحاد الكرة، أن كل فريق سيتكون من 25 لاعبًا، منهم 10 لاعبين غير سعوديين؛ على أن يكون من ضمنهم لاعبان من مواليد 2003 فما فوق، و8 لاعبين في قائمة المباراة باستثناء كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.
وأشار إلى أن فِرَق دوري "يلو" ستتكون أيضًا من 25 لاعبًا؛ بشرط أن يكون منهم 4 محترفين؛ على أن يكون لاعب المواليد اختياريًّا ويمكن تعويضه بلاعب غير سعودي خامس، كما أن الـ5 لاعبين يجب أن يكونوا من مواليد 2002 فما فوق.