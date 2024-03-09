اتحاد القدم يقرر: 25 لاعبًا للفريق الأول في دوري روشن بدلًا من 30

وأشار إلى أن فِرَق دوري "يلو" ستتكون أيضًا من 25 لاعبًا؛ بشرط أن يكون منهم 4 محترفين؛ على أن يكون لاعب المواليد اختياريًّا ويمكن تعويضه بلاعب غير سعودي خامس، كما أن الـ5 لاعبين يجب أن يكونوا من مواليد 2002 فما فوق.