في ختام الجولة الـ10 من دوري روشن.. النصر والهلال "حبايب"

لحق فريق النصر الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي أمام نظيره الهلال 2/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في العاصمة الرياض، في ختام الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.