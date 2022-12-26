في ختام الجولة الـ10 من دوري روشن.. النصر والهلال "حبايب"

لحق فريق النصر الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي أمام نظيره الهلال 2/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في العاصمة الرياض، في ختام الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدف دون مقابل عن طريق النيجيري "إيغالو" في الدقيقة العاشرة، بعد استثماره عرضية مثالية، وصلته من "فييتو".
وفي الدقيقة الـ34 تكفلت العارضة بالتصدي لرأسية مهاجم النصر الكاميروني "أبو بكر".
وكان الهلال قد خسر خدمات لاعبه محمد البريك عند الدقيقة الـ21 بداعي الإصابة، وحل بدلاً منه ناصر الدوسري.
وفي الشوط الثاني عادل النصر النتيجة عن طريق تاليسكا عند الدقيقة الـ56، بعد استثماره عرضية زميله "أبو بكر" المثالية.
لكن سالم الدوسري أعاد فريقه الهلال للمقدمة من جديد، من خلال ركلة جزاء، نفذها عند الدقيقة الـ65.
وقاتل الأصفر من أجل التعادل، وتحصل على ذلك عند الدقيقة الـ88 عن طريق تسديدة البديل الناجح عبدالرحمن غريب.
وبتلك النتيجة بقي النصر في الصدارة برصيد 23 نقطة، والهلال ثالثًا برصيد 21 نقطة.