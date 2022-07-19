تركيا تجهز الباطن لانطلاق الموسم الجديد 2022 /2023

اعتمدت إدارة نادي الباطن برئاسة ناصر الهويدي، البرنامج الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم تأهبًا للموسم الرياضي 2022 – 2023، والذي سينطلق في الخامس والعشرين من شهر أغسطس.
وكشفت الإدارة، أن تركيا ستحتضن المعسكر الخارجي الإعدادي للموسم الجديد، خلال الفترة من الأول من أغسطس المقبل، وحتى 16من الشهر ذاته، وهو يوم عودة الفريق إلى المملكة العربية السعودية.
وأوضحت أنه سيكون يوم 23 يوليو الجاري عودة اللاعبين إلى التدريبات قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي الذي تم اعتماده في مدينة أسطنبول التركية.
وتم إعداد برنامج تدريبي متكامل يشتمل على جوانب لياقية وتكتيكية وتتخلله بعض المباريات الودية التي سيعلن عنها لاحقًا، الأولى في السابع من أغسطس والثانية في 11من الشهر ذاته.
وأنهى الباطن مشواره في النسخة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ 13 في جدول الترتيب، بعد حصده 33 نقطة جمعها من 8 انتصارات ، و9 تعادلات، و13 هزيمة.