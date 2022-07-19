تركيا تجهز الباطن لانطلاق الموسم الجديد 2022 /2023

وكشفت الإدارة، أن تركيا ستحتضن المعسكر الخارجي الإعدادي للموسم الجديد، خلال الفترة من الأول من أغسطس المقبل، وحتى 16من الشهر ذاته، وهو يوم عودة الفريق إلى المملكة العربية السعودية.