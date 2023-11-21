رينيه جاكوب يتصدر قائمة أكثر حراس مرمى دوري روشن تصدياً للكرات

ويتصدر حالياً جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين الهلال برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي بالمركز الرابع برصيد 26 نقطة، بينما يقع الاتحاد بالمركز السادس برصيد 24 نقطة.