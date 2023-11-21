رينيه جاكوب يتصدر قائمة أكثر حراس مرمى دوري روشن تصدياً للكرات

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوي روشن السعودي للمحترفين عن قائمة أكثر حراس المرمى بالدوري السعودي تصدياً للكرات.
وتصدر القائمة السويدي رينيه جاكوب حارس مرمى الفتح الذي نجح في التصدي للكرة 52 مرة خلال منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتساوى بالمركز الثاني كل من الأوروغوياني مارتن كامبانيا حارس مرمى الرياض، والبرازيلي فيكتور براغا حارس مرمى الطائي اللذان تصديا للكرة 44 مرة.
واحتل المركز الثالث الروماني تشيبريان تاتاروشانو حارس مرمى نادي أبها الذي تصدى للكرة 43 مرة.
ويتصدر حالياً جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين الهلال برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي بالمركز الرابع برصيد 26 نقطة، بينما يقع الاتحاد بالمركز السادس برصيد 24 نقطة.