بلغ نهائي كأس العالم وكتب التاريخ للرياضة السعودية.. وردَّد "كبير آسيا": أنا الوقوف رغم الظروف.. أنا الهلال

كتب فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم التاريخ في سِجل بطولات كأس العالم للأندية؛ وذلك بعد تأهُّله لنهائي المونديال عبر بوابة نظيره "فلامنجو" البرازيلي بنتيجة 3/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الثلاثاء على أرض ملعب "ابن بطوطة" في طنجة بالمغرب في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022.
الشوط الأول انتهى بتقدُّم الهلال بهدفين مقابل هدف. أحرز هدفَي الأزرق سالم الدوسري من ركلتَي جزاء، تسبب فيهما "فييتو" عند الدقيقتَين (الـ4، الـ45+9).
وقلص "بيدرو" النتيجة لفريقه "فلامنجو" البرازيلي عند الدقيقة الـ20.
وخسر "فلامنجو" خدمات اللاعب "جيرسون" عند الدقيقة الـ8+45، الذي خرج بالبطاقة الحمراء؛ ليكمل الفريق البرازيلي المباراة بعشرة لاعبين.
وفي الشوط الثاني عزز "فييتو" النتيجة لممثل السعودية "الهلال" في المحفل المونديالي بالهدف الثالث عند الدقيقة الـ70 بعد تمريرة ساحرة وصلته من سالم، سددها الأول رائعة، وارتطمت في العارضة قبل أن تلج المرمى البرازيلي.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع (1+90) أحرز "بيدرو" الهدف الثاني لفلامنجو.
وينتظر الهلال الفائز من لقاء ريال مدريد والأهلي المصري اليوم في النهائي المرتقب.