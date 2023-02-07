بلغ نهائي كأس العالم وكتب التاريخ للرياضة السعودية.. وردَّد "كبير آسيا": أنا الوقوف رغم الظروف.. أنا الهلال

كتب فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم التاريخ في سِجل بطولات كأس العالم للأندية؛ وذلك بعد تأهُّله لنهائي المونديال عبر بوابة نظيره "فلامنجو" البرازيلي بنتيجة 3/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الثلاثاء على أرض ملعب "ابن بطوطة" في طنجة بالمغرب في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022.