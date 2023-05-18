السبت موعد التسجيل.. في النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية

يشرع بابُ التسجيل أبوابَه للمشاركة في النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية، السبت المقبل؛ وفقًا لما كشفه الحساب الرسمي للدورة في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي.
ودعا حساب الدورة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل، اليوم الخميس، في "تويتر" قائلًا: "باقي يومين.. خلكم مستعدين للمشاركة في أكبر حدث رياضي بالمملكة العربية السعودية".
كما تضمّنت التغريدة 4 شروط للمشاركة في الدورة؛ وهي: صورة الهوية، وصورة شخصية، والعنوان الوطني، والكشف الطبي، مشدّدًا على ضرورة أن يحتفظ المشاركون في الرياضات الجماعية بالرقم المرجعي بعد التسجيل.
وتنطلق النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 10 ديسمبر المقبلين، ويخوض خلالها الرياضيون تحدّيات المنافسة في 53 لعبة.