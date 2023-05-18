السبت موعد التسجيل.. في النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية

كما تضمّنت التغريدة 4 شروط للمشاركة في الدورة؛ وهي: صورة الهوية، وصورة شخصية، والعنوان الوطني، والكشف الطبي، مشدّدًا على ضرورة أن يحتفظ المشاركون في الرياضات الجماعية بالرقم المرجعي بعد التسجيل.