الهلال وصيفاً والابتسام ثالثاً.. الأهلي بطلاً لـ "نخبة الطائرة"

حرص الاتحاد السعودي للكرة الطائرة على تواجد أصحاب الهمم في اليوم الختامي لنخبة الطائرة، حيث تم تكريم عدد من الأبطال من ذوي أصحاب الهمم من جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية.