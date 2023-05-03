الهلال وصيفاً والابتسام ثالثاً.. الأهلي بطلاً لـ "نخبة الطائرة"

توج رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي والمدير التنفيذي لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات حمد البكر، الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس جاهز للنخبة للكرة الطائرة للمرة الثامنة في تاريخه، عقب تصدره فرق البطولة التي أقيمت منافساتها على مدار 3 أيام بصالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.
فيما توج الهلال بالميداليات الفضية نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة سعد الرويس، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة محمد الفقيه.
كما توج الابتسام بالمركز الثالث عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة باسم منقل وحنان القحطاني، في الوقت الذي كرم الفيصلي بحلوله في المركز الرابع عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عبد المحسن آل عبيد ونايف زين الدين رجب.
لفت إبداع الفنانة السعودية سعدية آل حمود كافة الحضور لليوم الختامي من كأس جاهز للنخبة للكرة الطائرة، حيث تألقت في رسم عدة لوحات بشكل مباشر، عكس ما تمتلكه من إمكانيات عالية.
حرص الاتحاد السعودي للكرة الطائرة على تواجد أصحاب الهمم في اليوم الختامي لنخبة الطائرة، حيث تم تكريم عدد من الأبطال من ذوي أصحاب الهمم من جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية.
كرم الاتحاد السعودي في لمسة وفاء الراحل محمد آل مدن عضو اللجنة الفنية بتواجد ابنه علي.
*جائزة أفضل ضارب من مركز 2 لاعب الابتسام فريزار.
*جائزة أفضل لاعب من مركز 3 لاعب الأهلي كريم الشيخ.
*جائزة أفضل لاعب من مركز 4 لاعب الأهلي اليسون ميلو.
*جائزة أفضل مرسل لاعب الهلال صمويل تويه.
*جائزة أفضل حائط صد لاعب الابتسام حسن العبدالباقي.
*جائزة أفضل معد لاعب الهلال موفق المطيري .
* أفضل ليبرو لاعب الفيصلي عبدالله مجدوع .
*جائزة أفضل إداري إداري الأهلي أيمن تازي.
*جائزة أفضل مدرب مدرب الهلال شريف الخليفة.