الشباب يستهدف التعاقد مع الروماني يونوت رادو حارس إنتر ميلانو

بدأ يونوت رادو البالغ من العمر 26 عاماً، مسيرته الاحترافية مع إنتر ميلانو الإيطالي في 2015، ولعب للعديد من الأندية مثل: جنوى، بارما، كما يلعب للمنتخب الروماني منذ 2022.