صافرة سويسرية تضبط لقاء "الأخدود والهلال" و"البلوي" لمباراة "الخلود والاتحاد"

وفي المواجهة الثالثة بين الشباب والاتفاق التي تقام في الساعة 21:00 على ملعب نادي الشباب الرياضي، سيكون حكم الساحة ماجد الشمراني، والحكم المساعد هشام الرفاعي، والحكم المساعد الثاني عمر الجمل، فيما سيكون الحكم الرابع خالد الأحمري، وحكم الفيديو عبدالله الحربي، وحكم الفيديو المساعد سامي العرفج.