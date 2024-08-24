صافرة سويسرية تضبط لقاء "الأخدود والهلال" و"البلوي" لمباراة "الخلود والاتحاد"

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أطقم التحكيم التي ستدير مباريات اليوم ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2024 - 2025.
وتُقام مباراة الخلود والاتحاد الساعة 19:10 على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وسيكون حكم الساحة فيصل البلوي، والحكم المساعد سعد السبيعي، والحكم المساعد الثاني عبدالعزيز البريه، فيما سيكون الحكم الرابع محمد الدقاش، وحكم الفيديو عبدالصمد بكري، وحكم الفيديو المساعد حسن آل سلام.
أمّا مباراة الأخدود والهلال التي تقام في الساعة 21:00 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران؛ فيديرها حكم الساحة السويسري "فيداي سان"، والحكم المساعد السويسري "ستيفان دي ألميدا"، والحكم المساعد الثاني السويسري "جان جبليبي"، فيما سيكون الحكم الرابع السعودي محمد الغامدي، وحكم الفيديو الروماني "أوفيديو هاتيجانوحكم"، الفيديو المساعد الروماني "سيباستيان جيورجي".
وفي المواجهة الثالثة بين الشباب والاتفاق التي تقام في الساعة 21:00 على ملعب نادي الشباب الرياضي، سيكون حكم الساحة ماجد الشمراني، والحكم المساعد هشام الرفاعي، والحكم المساعد الثاني عمر الجمل، فيما سيكون الحكم الرابع خالد الأحمري، وحكم الفيديو عبدالله الحربي، وحكم الفيديو المساعد سامي العرفج.