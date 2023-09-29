في ختام "الجولة الثامنة" من دوري روشن السعودي.. الأهلي في مواجهة الاتفاق والفتح أمام الوحدة

تُختتم اليوم السبت مباريات الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة خمسة لقاءات على النحو الآتي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ3 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.
يدخل أبها المباراة وهو بالمركز الـ13، ولديه 6 نقاط، بينما يشارك الرياض في اللقاء وهو يمتلك 4 نقاط فقط، ويحتل المركز الـ17 (قبل الأخير).
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
يشارك الفتح في اللقاء وهو يحتل المركز الـ8 برصيد 11 نقطة، في حين يقع الوحدة بالمركز السابع، ويمتلك 12 نقطة.
يقام اللقاء بين الرائد والأخدود أيضًا في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
يدخل الرائد المواجهة برصيد 4 نقاط، ويحتل المركز الـ16، بينما يأتي الأخدود بالمركز الـ15، ويمتلك 4 نقاط.
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.
يشارك الأهلي بالمباراة وهو بالمركز الـسادس، ولديه 15 نقطة، بينما يأتي الاتفاق بالمركز الخامس ويمتلك 16 نقطة.
يتواجه الفريقان في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
يدخل الخليج اللقاء وهو بالمركز العاشر، ولديه 8 نقاط، بينما يأتي ضمك بالمركز الـ14 ولديه 4 نقاط.