النصر يفتح ملف مواجهة الرائد .. و"أبو بكر" يعود

ميدانيًا، بدأ لاعبو النصر استعداداتهم لعودة مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث سيواجه أصفر العاصمة نظيره الرائد، يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة، لحساب الجولة التاسعة.