النصر يفتح ملف مواجهة الرائد .. و"أبو بكر" يعود

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الأحد، مشاركة الكاميروني فينسنت أبو بكر، بعد نهاية الراحة التي منحه المدرب رودي جارسيا، عقب نهاية مشوار منتخب بلاده في كأس العالم 2022.
وكان جارسيا منح الهداف الكاميروني راحة لمدة 8 أيام، بدأت منذ خروج منتخب بلاده من منافسات دور المجموعات للمونديال.
ميدانيًا، بدأ لاعبو النصر استعداداتهم لعودة مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث سيواجه أصفر العاصمة نظيره الرائد، يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة، لحساب الجولة التاسعة.
واشتملت الحصة التدريبية، على تدريبات لياقية، تلتها تطبيقات تكتيكية، قبل أن يفرض جارسيا مناورة فنية على نصف مساحة الملعب.
ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري برصيد 19 نقطة.