مهرجان ولي العهد للهجن: "بيان" المطيةُ الأفضل في الحقايق.. وغدًا انطلاق منافسات "اللقايا"

وخطفت المطية "بيان" لقب الشوط الخامس، في الفترة المسائية، مسجلة توقيتًا بلغ 4:22.553 دقيقة، ومسافة (3 كلم)، خلال 88 شوطًا، أُقيم على مدى ثلاثة أيام.