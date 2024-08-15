مهرجان ولي العهد للهجن: "بيان" المطيةُ الأفضل في الحقايق.. وغدًا انطلاق منافسات "اللقايا"

تربعت المطية "بيان" لمالكها القطري محمد المقارح، على لقب المطية الأفضل، في منافسات الحقايق "بكار مفتوح وعام "، ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن المقام بنسخته السادسة على ميدان الطائف لسباقات الهجن.
وخطفت المطية "بيان" لقب الشوط الخامس، في الفترة المسائية، مسجلة توقيتًا بلغ 4:22.553 دقيقة، ومسافة (3 كلم)، خلال 88 شوطًا، أُقيم على مدى ثلاثة أيام.
وكانت المطية "الرخامية" لمالكها الإماراتي حمد العامري، قد حققت التوقيت الأفضل في اليوم الأول من المنافسات بزمن 4:25.134 دقيقة، فيما حققت المطية "الشاهينية" لهجن العاصفة الإماراتية، التوقيت الأفضل في اليوم الثالث والأخير بتوقيت 4:25.049 دقيقة.
وتنطلق غدًا منافسات فئة "اللقايا"، الفئة الثالثة المعتمد مشاركتها في المهرجان، وذلك على مدى يومين بإقامة 66 شوطًا، مسافة كل شوط (4 كلم).