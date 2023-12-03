السعودي "منصور الخنفري" ينضم للجهاز الفني القطري لتدريب البلياردو

تعاقد الاتحاد القطري للبلياردو والسنوكر مع المدرب السعودي منصور الخنفري "مدرب أخضر البلياردو" سابقًا، لينضم للجهاز الفني بالاتحاد لتدريب البلياردو.
وسبق "للخنفري" في وقت سابق تدريب المنتخب القطري لعدة سنوات عاد بعدها للإشراف على الأخضر السعودي للبلياردو.
ويعد" الخنفري" من الكفاءات الدولية في تدريب البلياردو فهو معتمد من عدة جهات واتحادات دولية كخبير ومحاضر في البلياردو.
وهو مؤلف كتاب أسرار البلياردو للمحترفين الذي يعد المرجع الوحيد باللغة العربية لتعليم اللعبة، ومحاضر بالاتحاد العربي لتدريب المدربين ومحاضر بالاتحاد السعودي ومعهد إعداد القادة لتدريب المدربين.