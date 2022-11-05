"سعود بن معتصم" يحقِّق برونزية الكارتنج في دورة الألعاب السعودية 2022

اختتم الأمير سعود بن معتصم بن سعود، بطل تحدي بورشه في الشرق الأوسط، مشاركته في منافسات الكارتنج ضمن دورة الألعاب السعودية 2022.
وأُقيم اليوم السبت السباق الرئيسي ضمن دورة الألعاب السعودية في ميدان ديراب، بمشاركة 16 سائقًا، وتمكَّن الأمير سعود من إنهاء المسابقة في المركز الثالث بمجموع 126 نقطة، بفارق 20 نقطة فقط عن صاحب المركز الأول.
وتوَّج الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الفائزين على منصة التتويج بعد السباق.
الهدف منصة التتويج
من جانبه، أعرب الأمير سعود بن معتصم آل سعود عن فخره بالوصول إلى منصة التتويج في هذا الحدث الرياضي الكبير، مشيرًا إلى أن "الهدف الأساسي من المشاركة كان الوصول لمنصة التتويج؛ فالألعاب السعودية هي أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ السعودية؛ ومن دواعي الفخر والاعتزاز أن يتم تسجيل اسمي ضمن الفائزين في النسخة الأولى للدورة".