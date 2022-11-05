"سعود بن معتصم" يحقِّق برونزية الكارتنج في دورة الألعاب السعودية 2022

الهدف منصة التتويج

من جانبه، أعرب الأمير سعود بن معتصم آل سعود عن فخره بالوصول إلى منصة التتويج في هذا الحدث الرياضي الكبير، مشيرًا إلى أن "الهدف الأساسي من المشاركة كان الوصول لمنصة التتويج؛ فالألعاب السعودية هي أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ السعودية؛ ومن دواعي الفخر والاعتزاز أن يتم تسجيل اسمي ضمن الفائزين في النسخة الأولى للدورة".