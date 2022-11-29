كأس العالم قطر 2022.. "العنابي" لا يعرف الفوز أو التعادل.. خسر من "هولندا" بهدفين

فشل المنتخب القطري الأول لكرة القدم، في تحقيق أي فوز أو تعادل في بطولة كأس العالم المقامة على أرضه، بعدما تلقى الهزيمة الثالثة أمام الطواحين الهولندية.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم على ملعب البيت، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات، بفوز هولندا بهدفين نظيفين.
وتلقّى المنتخب القطري ثلاث هزائم أمام: الإكوادور، والسنغال، وهولندا، ليخرج من البطولة بلا أي رصيد نقطي، وله هدف واحد فقط.
أهداف المباراة سجلها اللاعب جاكبو في الدقيقة 27، قبل أن يضيف دي يونغ الهدف الثاني في الدقيقة 49.
يذكر أن تلك المجموعة صعد منها للدور التالي كلٌّ من: هولندا، والسنغال التي تغلبت هي الأخرى على منتخب الإكوادور.