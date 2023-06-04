النمسا تجهز الفيحاء لانطلاق منافسات الموسم الجديد

كشفت إدارة نادي الفيحاء مساء اليوم الأحد عن البرنامج التحضيري للفريق الكروي الأول استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي القادم 2023 - 2024م.
فقد منحت إدارة النادي اللاعبين إجازة مطولة طيلة شهر يونيو الجاري على أن تبدأ العناصر المختارة من قِبل الجهاز الفني لخوض غمار منافسات الموسم الجديد إجراءات الكشف الطبي في الأول من يوليو.
بعد ذلك سيخوض الفريق لتمارين بمقر النادي حتى السابع من يوليو وفي اليوم التالي لانتهاء التدريبات في المجمعة سيغادر اللاعبون إلى جمهورية النمسا لإجراء المعسكر الإعدادي الخارجي يستمر حتى الخامس والعشرين من يوليو القادم.
وفور العودة إلى المملكة سينال اللاعبون إجازة قصيرة تمتد لمدة خمسة أيام على أن يعودوا للتمارين في اليوم الأخيرة من الشهر القادم .
يشار أن منافسات دوري روشن للموسم 2023/2024 ستنطلق في الحادي عشر من شهر أغسطس 2023.
وكان الفيحاء قد احتل المركز الحادي عشر بمنافسات دوري روشن الماضي جمعها من 8 انتصارات و 9 تعادلات مقابل 13 خسارة .