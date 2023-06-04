النمسا تجهز الفيحاء لانطلاق منافسات الموسم الجديد

بعد ذلك سيخوض الفريق لتمارين بمقر النادي حتى السابع من يوليو وفي اليوم التالي لانتهاء التدريبات في المجمعة سيغادر اللاعبون إلى جمهورية النمسا لإجراء المعسكر الإعدادي الخارجي يستمر حتى الخامس والعشرين من يوليو القادم.