"الأخضر": عملية استئصال ناجحة لسالم الدوسري

أجرى لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سالم الدوسري، اليوم الإثنين، عملية استئصال الزائدة الدودية، التي تكللت بالنجاح، في مدينة أليكانتي الإسبانية، مقر معسكر الأخضر، حسب ما كشف الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على "تويتر".
ونشر الحساب تغريدة جاء فيها: "أجرى سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي صباح اليوم في مدينة أليكانتي الإسبانية، عملية استئصال الزائدة الدودية وتكللت ولله الحمد بالنجاح".
وتقرر أن يخضع سالم الدوسري لفترة استشفاء، تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب السعودي، بعد تأكد غيابه عن مواجهة أمريكا التجريبية، الثلاثاء، عقب أن شارك بصفة أساسية في لقاء، الإكوادور، الجمعة الماضية، الذي انتهى بالتعادل السلبي.