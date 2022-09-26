"الأخضر": عملية استئصال ناجحة لسالم الدوسري

وتقرر أن يخضع سالم الدوسري لفترة استشفاء، تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب السعودي، بعد تأكد غيابه عن مواجهة أمريكا التجريبية، الثلاثاء، عقب أن شارك بصفة أساسية في لقاء، الإكوادور، الجمعة الماضية، الذي انتهى بالتعادل السلبي.