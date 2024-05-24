وزير الرياضة "الفيصل" يتوِّج الهلال بلقب دوري روشن السعودي 2023-2024

توَّج وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نادي الهلال بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023-2024 مساء اليوم الجمعة، خلال "حفل خاص"، يقام لأول مرة في يوم مستقل على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض.