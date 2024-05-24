وزير الرياضة "الفيصل" يتوِّج الهلال بلقب دوري روشن السعودي 2023-2024

توَّج وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نادي الهلال بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023-2024 مساء اليوم الجمعة، خلال "حفل خاص"، يقام لأول مرة في يوم مستقل على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض.
كما كرمت "موسوعة جينيس للأرقام القياسية" كبير آسيا "الزعيم الهلالي" بمناسبة تحقيق فريقه الأول لكرة القدم أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ اللعبة.
وتسلم فهد بن نافل، رئيس شركة النادي، وبرفقته البرتغالي "خيسوس"، مدرب الفريق، شهادة اعتراف من الموسوعة بالرقم، خلال مراسم الحفل على أرضية ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.
ودخل الفريق الأزرق التاريخ بوصوله إلى 34 انتصارًا على التوالي في جميع بطولات الموسم الجاري، قبل توقُّف الرقم بخسارته أمام العين الإماراتي 2-4 في ذهاب نصف النهائي بدوري أبطال آسيا.
وتخطى الفريق رقم سينتس الويلزي الذي حقق 27 فوزًا متتاليًا في أطول سلسلة انتصارات سابقة في كرة القدم.
وبلغ "الهلال" الرقم الـ19 في سجل الظفر بلقب الدوري السعودي.