رياضة
بعد الفوز على نظيره النصر.. تتويج الاتفاق بلقب الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات 23-24
توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور خالد بن مقرن، اليوم السبت، فريق الاتفاق بكأس الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2023-2024.
وجاء تتويج الاتفاق باللقب بعد الفوز على نظيره النصر بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم على صالة نادي القادسية بالخبر.
وحصل فريق القادسية على المركز الثالث بعد فوزه على فريق منيف بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على صالة نادي القادسية في الخبر، وكان فريق الاتفاق قد انتصر في الدور نصف النهائي على فريق الاتفاق بنتيجة 6-0 فيما حقق فريق النصر الفوز أمام منيف بنتيجة 3-1.
يُذكر أن الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات لموسم 2023-2024 قد أُقيم بنظام التجمع بمشاركة 8 أندية، القادسية، منيف، الرياض، السر، النصر، الاتفاق، العلا والسروات، خلال الفترة من 2-11 مايو.