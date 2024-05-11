بعد الفوز على نظيره النصر.. تتويج الاتفاق بلقب الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات 23-24

وحصل فريق القادسية على المركز الثالث بعد فوزه على فريق منيف بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على صالة نادي القادسية في الخبر، وكان فريق الاتفاق قد انتصر في الدور نصف النهائي على فريق الاتفاق بنتيجة 6-0 فيما حقق فريق النصر الفوز أمام منيف بنتيجة 3-1.