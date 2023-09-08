"روبرتو مانشيني" يعلن تشكيلة الأخضر لمواجهة كوستاريكا

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كشف الإيطالي "روبرتو مانشيني" المدير الفني للمنتخب السعودي الكروي الأول عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها لقاء منتخب كوستاريكا الودي اليوم الجمعة على " ملعب سانت جيمس بارك"، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.

ويدخل الأخضر السعودي أول مباراة له تحت قيادة الإيطالي "روبرتو مانشيني" بتشكيلة مؤلفة من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: حسان تمبكتي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد

خط الوسط: عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب

خط الهجوم: فراس البريكان.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن في أواخر أغسطس الماضي تعيين الإيطالي "روبرتو مانشيني" لقيادة الدفة الفنية للمنتخب الوطني حتى 2027 .