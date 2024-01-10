الإسباني "رامون بلينز" مديراً رياضياً لنادي الاتحاد

ويمتلك الإسباني البالغ من العمر ستة وخمسين عاماً خبرة طويلة في مجال الإدارة الرياضية، فقد شغل منصب المدير الرياضي في العديد من الأندية؛ وأبرز المحطات في مسيرته مشاركته في الإدارة الفنية لنادي توتنهام الإنجليزي، ثم مديراً رياضياً لنادي خيتافي الإسباني، وشغل ذات المنصب في نادي برشلونة، وبعد ذلك تم تعيينه أميناً فنياً لنادي برشلونة، وكانت آخر محطاته قبل تعاقد نادي الاتحاد معه في نادي ريال بيتيس الإسباني كمدير رياضي.