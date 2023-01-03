في ثالثة المراحل.. "العطية" يتصدر الترتيب العام لفئة السيارات.. والراجحي في الوصافة من رالي داكار السعودية 2023

أقيمت، اليوم الثلاثاء، منافسات المرحلة الثالثة من رالي داكار السعودية 2023؛ حيث بلغ مسار هذه المرحلة 670 كلم، منها 447 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعةِ للتوقيت؛ حيث انطلق المتسابقون في هذه المرحلة من العُلا وحتى حائل.
ونظرًا للأحوال الجوية فقد اضطر المنظمون إلى إيقاف هذه المرحلة بعد 377 كلم؛ للحفاظ على سلامة المشاركين.
وبالنظر إلى المنافسات فقد تمكّن الفرنسي غيرلاين تشيشيريت سائق فريق "جي سي كيه" من الفوز بهذه المرحلة عن فئة السيارات، وبزمنٍ قدره 3 ساعات و22 دقيقة و57 ثانية، فيما حلّ الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا سائق فريق "البحرين ريد إكستريم" ثانيًا، بفارق 5 دقائق و4 ثوانٍ، أما السعودي يزيد الراجحي سائق فريق "أوفر درايف" فقد وصل ثالثًا، بفارق 8 دقائق و31 ثانية عن المتصدر.
وبعد انتهاءِ هذه المرحلة نجح القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا"، في الحصول على صدارة الترتيب العام، يليه السعودي يزيد الراجحي في المركز الثاني بفارق 13 دقيقة و20 ثانية، يتبعهم الفرنسي سيمون فيتس سائق فريق "أم دي رالي" ثالثًا بفارق 24 دقيقة و35 ثانية.
الأسترالي دانيال ساندرز درّاج فريق "ريد بُل غازغاز"، تمكّن من كتابةِ اسمه متصدرًا لهذه الجولة عن فئة الدراجات النارية، بواقع 4 ساعات و24 دقيقة و15 ثانية، تلاه الأرجنتيني كيفين بينافيديس درّاج فريق "ريد بُل كيه تي إم"، بفارق 5 دقائق و23 ثانية، كما وصل الأمريكي سكايلر هاوز درّاج فريق "هوسكفارنا" ثالثًا، بفارق 6 دقائق و19 ثانية عن المتصدر.
وقد تصدّر الأسترالي دانيال ساندرز الترتيب العام لهذه الفئة، يتبعه ماسون كلاين ثانيًا، وكيفين بينافيديس ثالثًا.
الفرنسي أليكساندر غيرو درّاج فريق "ياماها ريسينغ إس إكس إم دراج أون"، نجح بتسجيل الزمن الأسرع في فئة الدراجات رباعية العجلات "الكوادز"، وذلك بزمن 4 ساعات و44 دقيقة و31 ثانية، كما حصد الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو سائق فريق "دراج أون رالي" ثانيًا، بفارق 14 دقيقة و13 ثانية، أما السلوفاكي جراج فارغا درّاج "فارغا موتور سبورت تيم"، فقد حلّ ثانيًا بفارق 15 دقيقة و42 ثانية عن المتصدر.
واستطاع أليكساندر غيرو تعزيز صدارته في الترتيب العام لفئة الدراجات رباعية العجلات، وذلك بفارق 32 دقيقة و42 ثانية عن فرانشيسكو مورينو صاحب المركز الثاني، والأمريكي بابلو كوبيتي في المرتبة الثالثة.
وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة "تي 3"، وصل الأمريكي أوستن جونز سائق "ريد بُل أوفرود جونيور" أولًا، بزمن 4 ساعات و5 دقائق و3 ثوانٍ، يليه زميله في نفس الفريق الأمريكي سيث كوينتيرو بفارق 44 ثانية، فيما كان البلجيكي غيوم دي ميفيوس ثالثًا بفارق دقيقة و35 ثانية.
وصعد الأمريكي سيث كوينتيرو إلى صدارة الترتيب العام في هذه الفئة، بفارق دقيقة واحدة أمام غيوم دي ميفيوس في المرتبة الثانية، والأمريكي ميتشل غوثري صاحب المرتبة الثالثة.
البولندي ماريك غوكزال واصل عروضه المميزة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري "تي 4"، محققًا المركز الأول، فيما ظفر البرازيلي كرستيانو باتيستا سائق فريق "ساوث ريسينغ كان أم" بالمركز الثاني بفارق 20 ثانية، وحلّ الليتواني روكاس باسيوشكا ثالثًا بفارق 4 دقائق و54 ثانية.
وحافظ البولندي غوكزال على صدارة الترتيب العام لهذه الفئة بفارق 11 دقيقة و35 ثانية، عن البرازيلي رودريجو لوبي دي أوليفيرا، فيما جاء إيريك غوكزال ثالثًا بفارق 33 دقيقة و15 ثانية.
التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق "إم إم تكنولوجي تيم" استطاع تحقيق المرتبةِ الأولى في فئة الشاحنات، بزمن 4 ساعات و3 دقائق و3 ثوانٍ، متقدمًا على مواطنه يورسلاف فالتر سائق فريق "تاترا باجيرا زد إم" الذي جاء ثانيًا بفارق 4 دقائق و7 ثوانٍ، فيما وصل الهولندي يانوس فان كاسيرين سائق فريق "دي روي" في المرتبة الثالثة بفارق 4 دقائق و8 ثوانٍ.
وواصل التشيكي أليس لوبريس سائق فريق "إنستا فوركس لوبريس براغا"، صدارة الترتيب العام لهذه الفئة، متفوقًا على يورسلاف فالتر بفارق 9 دقائق و15 ثانية، إضافةً إلى كاستيرين في المرتبة الثالثة بفارق 25 دقيقة و28 ثانية.
الجدير بالذكر أن منافسات المرحلة الرابعة ستنطلق يوم غد الأربعاء، التي ستكون عبارةً عن مرحلةٍ دائرية في حائل، ولمسافة 577 كلم، منها 152 كلم لمرحلة الربط، و425 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.