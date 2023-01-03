في ثالثة المراحل.. "العطية" يتصدر الترتيب العام لفئة السيارات.. والراجحي في الوصافة من رالي داكار السعودية 2023

أقيمت، اليوم الثلاثاء، منافسات المرحلة الثالثة من رالي داكار السعودية 2023؛ حيث بلغ مسار هذه المرحلة 670 كلم، منها 447 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعةِ للتوقيت؛ حيث انطلق المتسابقون في هذه المرحلة من العُلا وحتى حائل.