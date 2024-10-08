لشحذ الهمم قبل موقعة اليابان المنتظرة.. مدرب الأخضر "مانشيني" يشارك الجماهير بروفة التشجيع

شارك المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإيطالي "مانشيني" رابطة المنتخب السعودي الأهازيج، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك لشحذ الهمم، قبل موقعة الأخضر واليابان المرتقبة، الخميس المقبل، في الجولة الثالثة للمرحلة الحاسمة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.