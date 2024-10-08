لشحذ الهمم قبل موقعة اليابان المنتظرة.. مدرب الأخضر "مانشيني" يشارك الجماهير بروفة التشجيع

شارك المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإيطالي "مانشيني" رابطة المنتخب السعودي الأهازيج، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك لشحذ الهمم، قبل موقعة الأخضر واليابان المرتقبة، الخميس المقبل، في الجولة الثالثة للمرحلة الحاسمة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وشارك "مانشيني" رابطة الجماهير الأهازيج في البروفة، لمؤازرة ودعم الأخضر في لقاء اليابان الذي يستضيفه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.
وقال مانشيني: "أحتاج دعمكم الكامل في مباراتي الجولتين القادمتين في التصفيات المونديالية " اي أمام اليابان والبحرين ".
وأتم : "أتمنى أن يكون الملعب مليئاً بالمشجعين في لقاء اليابان.. أنتظر رؤية المدرجات كاملة باللون الأخضر".