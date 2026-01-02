عبدالإله العمري: الدوري طويل ولا يوجد فريق ينتصر دائمًا.. والقادم أفضل بإذن الله

أكد مدافع نادي النصر عبدالإله العمري، في حديثه عبر قنوات "ثمانية" عقب خسارة فريقه أمام الأهلي، أن المرحلة الحالية تتطلب الهدوء والتركيز، مشيرًا إلى أن التعثرات جزء طبيعي من مسيرة أي فريق خلال موسم طويل.