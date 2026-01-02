عبدالإله العمري: الدوري طويل ولا يوجد فريق ينتصر دائمًا.. والقادم أفضل بإذن الله

أكد مدافع نادي النصر عبدالإله العمري، في حديثه عبر قنوات "ثمانية" عقب خسارة فريقه أمام الأهلي، أن المرحلة الحالية تتطلب الهدوء والتركيز، مشيرًا إلى أن التعثرات جزء طبيعي من مسيرة أي فريق خلال موسم طويل.
وقال "العمري": "تعثرنا في مباراتين، الأولى أمام الأهلي والثانية أمام الاتفاق، والقادم سيكون أمام القادسية ثم الهلال، وهي مواجهات مهمة جدًا".
وأضاف: "علينا الآن أن نهدأ ونركز في عملنا، فلا يوجد فريق ينتصر طوال الوقت، ولا بد أن تكون هناك تعثرات، والدوري طويل، وبإذن الله النهاية ستكون جيدة".
وعن رسالته لجماهير النصر، قال: "نشكرهم على حضورهم ودعمهم، وإن شاء الله القادم أفضل".