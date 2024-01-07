10517 تمريرة.. النصر يتصدر قائمة الفِرَق الأكثر تمريرًا للكرة خلال 19 جولة بالدوري

وجاء في المركز الثالث نادي الاتحاد الذي نجح في تمرير الكرة 9502 تمريرة، يليه في المركز الرابع نادي التعاون بـ8948 تمريرة؛ في حين وقع الأهلي خامسًا بواقع 8731 تمريرة.