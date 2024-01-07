10517 تمريرة.. النصر يتصدر قائمة الفِرَق الأكثر تمريرًا للكرة خلال 19 جولة بالدوري

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، عن قائمة الفِرَق الأكثر تمريرًا للكرة بعد مرور 19 جولة من منافسات الدوري.
وتَصدر القائمةَ نادي النصر الذي نجح في تمرير الكرة 10517 تمريرة، يليه في المركز الثاني نادي الهلال الذي مرر الكرة 10380 تمريرة.
وجاء في المركز الثالث نادي الاتحاد الذي نجح في تمرير الكرة 9502 تمريرة، يليه في المركز الرابع نادي التعاون بـ8948 تمريرة؛ في حين وقع الأهلي خامسًا بواقع 8731 تمريرة.
ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويأتي في المركز الثالث الأهلي؛ بينما يأتي الاتحاد سابعًا برصيد 28 نقطة.