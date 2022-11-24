كم سيتقاضى حكام كأس العالم في مونديال ٢٠٢٢؟

وأشارت إلى أنه وفقًا لخبراء رياضيين وحكام سابقين فإن متوسط الأجور يبلغ ٧٠ ألف دولار لحكم الساحة على أقل تقدير، وقد تقل أو تزيد قليلًا وفقًا لعدد المباريات التي يديرها، وكذلك وفقًا لأهمية المباراة وقوتها، كما يرتفع الأجر للحكم الذي سيدير النهائي.