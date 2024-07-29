في الأسبوع الرابع من كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. فريق Crazy Raccoon يفوز بلقب بطولة Overwatch 2

وقال اللاعب كيم جين-سجو بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في البطولة: "لم أكن أتوقع ذلك، حيث لم ألعب في المواجهات الأولى بالطريقة التي كنت آمل بها. ولكن حاولت أن أقدم أفضل ما لدي من أجل زملائي في الفريق الذين كان لهم الفضل بظهوري بشكل جيد في النهائيات. وأنا سعيد بهذا اللقب، ولكن سعادتي أكبر بكثير بسبب الفوز بكأس البطولة كفريق".