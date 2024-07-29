في الأسبوع الرابع من كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. فريق Crazy Raccoon يفوز بلقب بطولة Overwatch 2

خطف فريق Crazy Raccoon لقب آخر بطولات الأسبوع الرابع من كأس العالم للرياضات الإلكترونية في اللعبة الشهيرة Overwatch 2 بعد تفوقه بنتيجة 4-1 في النهائي الكبير أمام الفريق الكندي Toronto Ultra، وسط حضور جماهيري كبير في SEF أرينا في صالة Qiddiya أرينا.
وبعد أداء قوي طوال فترة البطولة التي استمرت لمدة 5 أيام (24 – 28 يوليو)، نجح الفريق الذي تمتلكه مؤسسة يابانية ويمثله لاعبون من الجمهورية الكورية في الفوز بجميع مواجهاته منذ مرحلة المجموعات وصولًا إلى المباراة النهائية (20 انتصار)، ولم يتأثر بخسارته لجولتين حيث كانت النتيجة النهائية فيها (4-1) لصالحه وكانت في الدور نصف النهائي أمام الفريق السعودي Team Falcons إضافة إلى النهائي أمام الفريق الكندي.
وبلغ مجموع جوائز البطولة 1,050,000 دولار، وحصل فريق Crazy Raccoon منها على حصة المركز الأول البالغة 400,000 دولار، بالإضافة إلى حصوله على 1000 نقطة في جدول ترتيب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وحصل لاعبه "كيم جين-سيو" المعروف باسم "Shu"على جائزة أفضل لاعب في البطولة والمبلغ المخصص لها 50,000 دولار.
وحصل الفريق الكندي Toronto Ultra على جائزة الوصيف والتي بلغت 160,000 دولار بالإضافة إلى 600 نقطة على رصيده في الترتيب العام. في حين ذهبت جائزة المركزين الثالث والرابع البالغة 80,000 دولار للفريق السعودي Team Falcons والفريق الياباني ZETA DIVISION مع إضافة 275 نقطة إلى إجمالي رصيدهم في الترتيب العام.
وقال اللاعب كيم جين-سجو بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في البطولة: "لم أكن أتوقع ذلك، حيث لم ألعب في المواجهات الأولى بالطريقة التي كنت آمل بها. ولكن حاولت أن أقدم أفضل ما لدي من أجل زملائي في الفريق الذين كان لهم الفضل بظهوري بشكل جيد في النهائيات. وأنا سعيد بهذا اللقب، ولكن سعادتي أكبر بكثير بسبب الفوز بكأس البطولة كفريق".
كما وصف مدرب الفريق مون بيونج-شول شعوره بعد فوز الفريق بلقب بطولة Overwatch 2 قائلًا: "إنه الشعور الأفضل على الإطلاق".