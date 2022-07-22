ضمك يعزّز هجومه بالبرازيلي برونو دوراتي

أعلن ضمك برئاسة صالح أبو نخاع، اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم البرازيلي برونو دوراتي، قادمًا من فيتوريا جيماريش البرتغالي؛ لتعزيز صفوف الفريق في الموسم الرياضي الجديد "2022-2023".
وغرد نادي ضمك عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "برونو دوراتي ضمكاوي"، وأرفق فيديو ترحيبيًّا جميلًا بالوافد الجديد وأهدافه ولمساته.
ولم يعلن النادي عن تفاصيل العقد سواء من حيث مدة العقد الخاص بالبرازيلي برونو دوراتي، أو القيمة المالية للصفقة.
ويعد برونو دوراتي، صاحب الـ26 عامًا، من أفضل اللاعبين الذين يجيدون التسجيل بالرأس في الدوري البرتغالي بالموسم المنصرم بتسجيله 3 أهداف.
ولعب مع فيتوريا جيماريش 31 مباراة في الدوري البرتغالي الموسم المنصرم بدقائق لعب 987 دقيقة، سجل خلالها 7 أهداف ومرر 4 تمريرات حاسمة.
بدأ اللاعب مسيرته الاحترافية في صفوف ساو باولو البرازيلي للناشئين، ثم لعب في درجة الشباب من بالميراس البرازيلي، ومع الفرق الأولى، قبل أن ينتقل ليلعب في صفوف عدد من الأندية؛ مثل بورتوجويزا البرازيلي، ثم لفيف الأوكراني، ثم فيتوريا جيماريش البرتغالي، قبل انتقاله إلى ضمك.