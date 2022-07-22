ضمك يعزّز هجومه بالبرازيلي برونو دوراتي

بدأ اللاعب مسيرته الاحترافية في صفوف ساو باولو البرازيلي للناشئين، ثم لعب في درجة الشباب من بالميراس البرازيلي، ومع الفرق الأولى، قبل أن ينتقل ليلعب في صفوف عدد من الأندية؛ مثل بورتوجويزا البرازيلي، ثم لفيف الأوكراني، ثم فيتوريا جيماريش البرتغالي، قبل انتقاله إلى ضمك.