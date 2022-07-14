الوحدة يعلن وصول محترفيه الأجانب تمهيدًا للانخراط في التدريبات

أعلن الوحدة الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين السعودي، اليوم الخميس، وصول محترفي الفريق الأجانب أوسكار دوارتي وجيرسون رودريجيز إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، للانضمام للفريق استعدادًا للموسم الجديد "2022/ 2023".
وتنطلق تحضيرات الوحدة للموسم الجديد غدًا الجمعة، وينقسم برنامج إعداد الفريق إلى 3 مراحل، بحيث ستكون المرحلة الأولى في النادي لعمل الفحوصات الطبية، فيما تكون الثانية يوم 22 يوليو/ تموز الجاري، بالمغادرة إلى إسبانيا لإقامة معسكر يتخلله 6 مباريات تجريبية.
يشار إلى أن مدرب الفريق الإيطالي برونو أكرابوفيتش وصل أمس الأربعاء إلى مدينة جدة مع طاقمه الفني، لتولي الإشراف على الفريق.
وسيقيم الوحدة معسكرًا إعداديًّا في مدينة مورسيا الإسبانية استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022 – 2023، سيخوض خلاله 6 مباريات ودية من بينها مواجهة أمام الشباب خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 15 أغسطس المقبل.
وسيواجه الوحدة نظيره غوا خارا الكولومبي يوم 25 يوليو/ تموز، ثم إنتر سيتي يوم 29، وهيراكليس بـ2 أغسطس/ أب، وليفانتي يوم 5، ثم الشباب السعودي بـ10 أغسطس، وأخيرًا ريال مايوركا في 14 أغسطس.
ويختتم الوحدة برنامجه التحضيري بالمرحلة الثالثة التي ستنطلق في مكة يوم 16 أغسطس/ آب المقبل، وتستمر حتى موعد انطلاق الدوري يوم 25 أغسطس/ آب.
وكان الوحدة أعلن رسميًّا في وقت سابق، التعاقد مع المدافع الكوستاريكي أوسكار دوارتي، والجناح جيرسون رودريجيز قائد منتخب لوكسمبورج.
وصعد الوحدة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد موسم واحد قضاه الفريق في دوري الدرجة الأولى.