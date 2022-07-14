الوحدة يعلن وصول محترفيه الأجانب تمهيدًا للانخراط في التدريبات

وسيقيم الوحدة معسكرًا إعداديًّا في مدينة مورسيا الإسبانية استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022 – 2023، سيخوض خلاله 6 مباريات ودية من بينها مواجهة أمام الشباب خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 15 أغسطس المقبل.