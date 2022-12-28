لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامات مالية على الهلال والنصر .. تعرف على السبب

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، غرامة مالية على نادي النصر «10» آلاف ريال، والهلال «15» ألف ريال.
وطبقًا لموقع اتحاد القدم الرسمي أوقعت اللجنة العقوبة غير القابلة للاستئناف وفق المادة «139» من لائحة الانضباط والأخلاق على الناديين بعد تأخر لاعبي النصر في الحضور في الممر الخاص باللاعبين عن الوقت المحدد مما أدى إلى تأخر بداية مباراة الفريق أمام ضيفه الهلال في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.
وجاءت عقوبة الهلال لتأخر لاعبيه في الدخول إلى أرضية الملعب، مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من المباراة، ذاتها وفقاً لما ورد في تقرير المراقب.
وكانت مواجهة الديربي التي احتضنها ملعب «مرسول بارك» انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة «2-2» في ختام الجولة العاشرة من دوري روشن .