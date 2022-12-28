لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامات مالية على الهلال والنصر .. تعرف على السبب

وطبقًا لموقع اتحاد القدم الرسمي أوقعت اللجنة العقوبة غير القابلة للاستئناف وفق المادة «139» من لائحة الانضباط والأخلاق على الناديين بعد تأخر لاعبي النصر في الحضور في الممر الخاص باللاعبين عن الوقت المحدد مما أدى إلى تأخر بداية مباراة الفريق أمام ضيفه الهلال في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.