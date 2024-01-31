النور حلّ ثانيًا والنصر ثالثًا.. الاتحاد بطلًا لجولة جيزان الشاطئية

وأتمّ الفقيه: "أتقدم بالشكر إلى جميع من ساهم في إنجاح هذه البطولة من إمارة جيزان ولجنة شتاء جيزان؛ على ما قدّموه من تعاون وتجهيزات واتحاد الطائرة على الدعم المادي والمعنوي، وكذلك فرع وزارة الرياضة في جيزان وجميع اللجان العاملة التي كان لها دور كبير في النجاح.