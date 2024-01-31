النور حلّ ثانيًا والنصر ثالثًا.. الاتحاد بطلًا لجولة جيزان الشاطئية

توّج عضوُ مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة رئيس لجنة الشواطئ محمد عبده الفقيه، الفرقَ الفائزة في ختام الجولة الأولى من بطولة الكرة الطائرة الشاطئية للأندية التي اختتمت في جيزان.
وحصل "الاتحاد A" على المركز الأول، والنور على المركز الثاني، والنصر على المركز الثالث، و"الاتحاد B" على المركز الرابع.
من جهته أكّد عضوُ مجلس إدارة الاتحاد محمد الفقيه عن سعادته الكبيرة على نجاح الجولة الأولى لبطولة الكرة الشاطئية، التي شهدت تنافسًا كبيرًا بين الفرق، في ظلّ وجود ملاعب على مستوى عال من الإمكانيات والجودة تساهم في استضافة بطولات دولية.
وأتمّ الفقيه: "أتقدم بالشكر إلى جميع من ساهم في إنجاح هذه البطولة من إمارة جيزان ولجنة شتاء جيزان؛ على ما قدّموه من تعاون وتجهيزات واتحاد الطائرة على الدعم المادي والمعنوي، وكذلك فرع وزارة الرياضة في جيزان وجميع اللجان العاملة التي كان لها دور كبير في النجاح.