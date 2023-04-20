وزير الرياضة يهنّئ القيادةَ الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

رفع الأميرُ عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية؛ التهنئةَ إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية كافة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وتفصيلًا قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".
وتابع: "أسأل اللهَ أن يعيده علينا وعلى وطننا والأمة الإسلامية بالأمن والخير والنَّماء.. كل عام وأنتم بخير".