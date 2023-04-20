وزير الرياضة يهنّئ القيادةَ الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وتفصيلًا قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".