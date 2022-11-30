حلبة كورنيش جدة تستضيف الجولة الختامية لبطولة السعودية للسيارات

ويُتوقع أن تشهد الجولة مشاركة واسعة نظراً للإثارة التي شهدتها الجولتان السابقتان في مدينتَي الرياض والدمام، بمشاركة أكثر من 212 متسابقاً، إذ يسعى الاتحاد من خلال البطولة إلى تلبية طموحات محبي وعشاق هذه الرياضة وتوفير بيئة مثالية تساعد على صقل وتطوير المواهب الوطنية وصولاً للعالمية، إضافة إلى توعية وتثقيف الشباب بأهمية ممارسة هذه الرياضات في الأماكن المخصصة لها.