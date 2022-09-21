"المالكي" يعود لتدريبات الهلال.. والفريق يدشن تحضيراته للقاء التعاون

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شهدت تدريبات الهلال مساء أمس الأربعاء، مشاركة اللاعب الدولي السعودي "عبدالإله المالكي"، في التدريبات الجماعية وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

ميدانياً استأنف لاعبو الفريق الكروي الأول بالنادي تدريباتهم، وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "دياز" راحة لمدة أربعة أيام، نظير توقف المنافسات.

اشتمل المران على: تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، وجمل فنية، وسط متابعة من رئيس مجلس إدارة النادي "فهد بن نافل".

ويواصل الفريق اليوم الخميس تدريباته الاعتيادية، وذلك في مقر النادي، تأهباً لمواجهة التعاون في الثاني من أكتوبر المقبل على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لحساب الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.